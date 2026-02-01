دبي تستضيف أول مؤتمر دولي للفتاق وترميم جدار البطن



افتتح أمس في دبي أول مؤتمر دولي للفتاق وترميم وإعادة بناء جدار البطن، بمشاركة نخبة من الخبراء والجراحين الدوليين، ويناقش أحدث التطورات الطبية والجراحية في جراحات جدار البطن.



ويهدف المؤتمر، الذي نظم بالتعاون مع المستشفى الأمريكي دبي ويستمر في فندق «الريتز-كارلتون» بمركز دبي المالي العالمي، إلى تسليط الضوء على الأبعاد الطبية والسريرية لحالات الفتاق واضطرابات جدار البطن، بما في ذلك انفصال العضلة المستقيمة، وهي حالات غالباً ما يُساء فهم بعضها وتصنيفها ضمن الإطار التجميلي، رغم تأثيرها المباشر على الوظائف الحركية وجودة حياة المرضى.



ويشكل الحدث منصة علمية متخصصة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث الممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية، واستعراض التقنيات المعتمدة في الترميم الجراحي وإعادة البناء الوظيفي لجدار البطن.



وقال الدكتور حاتم موسى، رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر، ورئيس قسم الجراحة في المستشفى الأمريكي دبي، إن المؤتمر يجمع نخبة من أبرز الجراحين على مستوى العالم، ويناقش مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة في مجال جراحات الفتاق وترميم وإعادة بناء جدار البطن، مشيراً إلى أن التطور في التقنيات الجراحية الحديثة أسهم في رفع دقة العمليات وتقليل فترة التعافي لتصبح بضعة أيام فقط بعد أن كانت تمتد لأسابيع.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالله القايدي، رئيس جمعية الإمارات للجراحة العامة، أن المؤتمر يجمع نخبة من أهم الجراحين العالميين، بهدف توحيد الجهود العلمية وجمع الخبرات الدولية وتبادلها، إلى جانب الإسهام في توحيد المعايير الطبية المعتمدة، وتطوير كفاءات الأطباء المحليين.