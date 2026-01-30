المستشفى الأمريكي دبي يحقق إنجازاً جديداً في الجراحة الروبوتية باقتناء نظام ‏‎"‎دا فنشي 5‏‎" ‎الروبوتي الجراحي المتطور ‏لأول مرة في الإمارات والمنطقة





مع امتلاكه نظامَي ‏‎"‎دا فنشي ‏Xi" ‎و‎"‎دا فنشي ‏SP" ‎‏(ذو المنفذ الواحد)، أصبح المستشفى يمتلك واحدة من أكثر منظومات ‏الجراحة الروبوتية شمولاً وتقدماً على مستوى المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ‏xxx ‎يناير 2026: يواصل المستشفى الأمريكي دبي ترسيخ ريادته في مجال الجراحة ‏الروبوتية، مع إعلانه عن اقتناء نظام ‏‎"‎دا فنشي 5 ‏‎- da Vinci 5 " (DV5) ‎الجراحي الروبوتي، في خطوة نوعية تعزز ‏مكانته كمركز إقليمي رائد للجراحات الروبوتية والرعاية الصحية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎.‎

وينضم نظام ‏‎"‎دا فنشي 5‏‎" ‎إلى منظومة الجراحة الروبوتية المتطورة التي يمتلكها المستشفى الأمريكي دبي، والتي تشمل نظام ‏‎"‎دا فنشي ‏Xi - da Vinci Xi" ‎المستخدم حالياً، إلى جانب نظام ‏‎"‎دا فنشي ‏SP - da Vinci SP " ‎‏(ذو المنفذ الواحد)، حيث ‏يُعد المستشفى الأمريكي دبي أول جهة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط تقتنيه، لتوفر بذلك واحدة من أكثر منصات ‏الجراحة الروبوتية شمولاً وتقدماً على مستوى المنطقة‎.‎

وتستند هذه الانجازات إلى سجل حافل من الخبرة العملية، حيث أجرى المستشفى الأمريكي دبي حتى الآن نحو 3,000 عملية ‏جراحية روبوتية عبر مختلف التخصصات، ما يعكس مدى نضج منظومته الجراحية وكفاءة كوادره الطبية في تطبيق أحدث ‏تقنيات الجراحة الروبوتية بدقة وأمان‎.‎

ويمثل نظام ‏‎"‎دا فنشي 5‏‎" ‎الجيل الأحدث من الجراحة بمساعدة الروبوت، حيث يتضمن أكثر من 150 تحسيناً تقنياً، من ‏أبرزها تقنية التغذية الراجعة للقوة، وهي تقنية رائدة من نوعها تُستخدم للمرة الأولى، وتمكّن الجراح من قياس مقدار الضغط ‏المطبّق على الأنسجة أثناء الجراحة. وتُعد هذه التقنية نقلة نوعية تُمكّن الجراحين، بمختلف مستويات الخبرة، من تقليل ‏الضغط المُطبق على الأنسجة بنسبة تصل إلى 43% من خلال استشعار حركات الدفع والسحب عند طرف الأداة الجراحية، ‏ما يسهم بشكل ملموس في تحسين التعامل مع الأنسجة وتقليل فترة التعافي للمرضى‎.‎

كما يتميز النظام الجديد بدقة تصوير فائقة تتيح عرض صور ثلاثية الأبعاد شديدة الواقعية، إضافة إلى قوة حوسبة أعلى بما ‏يصل إلى 10,000 ضعف، فضلاً عن وحدة تحكم جراحية مصممة لتعزيز راحة الجراح وكفاءة الأداء، بما يرفع مستويات ‏الدقة ويحد من التأثير على الأنسجة. وسيمكن ذلك المستشفى الأمريكي دبي من تلبية نطاق أوسع من احتياجات الجراحة ‏الروبوتية عبر مختلف التخصصات الطبية، وتعزيز الدقة في العمليات المعقدة طفيفة التوغل، إلى جانب دعم برامج التدريب ‏الجراحي المتقدم‎.‎

ويُعد مركز التميز في جراحة الروبوت بالمستشفى الأمريكي دبي ‏‎(COERS) ‎أول منشأة رعاية صحية خاصة في المنطقة ‏تحصل على اعتماد مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية ‏‎(SRC)‎، ويعكس هذا الاعتماد التزام المستشفى الراسخ بتبني ‏أحدث التقنيات الطبية، بهدف تحسين نتائج المرضى، وتحقيق التميز السريري، والمساهمة في رسم مستقبل الرعاية الجراحية ‏المتقدمة في المنطقة‎.‎