24.55 مليار درهم إجمالي الإنفاق الصحي في دبي 2024

كشف تقرير نظام الحسابات الصحية في دبي «حصد» لعام 2024 عن حزمة من المؤشرات القوية التي تعكس تطور منظومة التأمين الصحي في الإمارة وتعاظم دورها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جودة الحياة.

وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الصحة بدبي أن مساهمة الإنفاق الصحي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت 5.5 %، فيما شكّل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تمويل الرعاية الصحية مستحوذاً على نحو 50 % من إجمالي الإنفاق الصحي، في مؤشر يعكس متانة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في دعم توجهات الإمارة لبناء نموذج صحي مستدام قائم على الكفاءة والتنافسية والابتكار.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق الصحي في إمارة دبي عام 2024 بلغ نحو 24.55 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10 % مقارنة بعام 2023، مشيراً إلى أن مصادر التمويل الخاصة، بما في ذلك التأمين الصحي الخاص ومدفوعات الأسر، شكّلت نحو 62 % من إجمالي الإنفاق الصحي (15.29 مليار درهم)، مقابل 38 % لمصادر التمويل الحكومية (9.26 مليارات درهم)، في انعكاس لطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتقديم الخدمات الصحية، فيما لم تتجاوز نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية المقدّمة خارج الإمارة نحو 1 % من إجمالي الإنفاق، الأمر الذي يشير إلى كفاءة المنظومة وقدرتها على تلبية معظم الاحتياجات الصحية داخل دبي.

وأوضح التقرير قوة وتكامل شبكة منظومة التأمين الصحي بدبي التي تضم 44 شركة تأمين، و16 شركة لإدارة المطالبات، و3,660 مزود خدمة صحية، و139 وسيط تأمين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وكفاءة البنية التشغيلية للمنظومة وسهولة الوصول إلى خدمات متنوعة وعالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن النتائج التي يظهرها تقرير نظام الحسابات الصحية في دبي «حصد» تؤكد أن منظومة التأمين الصحي في الإمارة وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والاستقرار، والقدرة على إدارة التوازن بين كفاءة التمويل وجودة الخدمات واستدامة النظام الصحي ضمن نموذج متكامل يواكب طموحات دبي المستقبلية، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي في صدارة المدن العالمية في جودة الحياة.

ومن جانبها قالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة بدبي: «إن تقرير «حصد 2024» يعكس تطور منظومة التأمين الصحي في دبي، ويؤكد أن المنظومة انتقلت إلى مرحلة أكثر كفاءة وتكاملاً على مستوى التغطية السكانية وتوسّع شبكة مقدمي الخدمات الصحية».