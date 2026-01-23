كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع قطاع ثومبي للرعاية الصحية

وقعت كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، التابعة لجامعة الخليج الطبية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع قطاع ثومبي للرعاية الصحية، هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسار التعليم الأكاديمي والتأهيلي في مجال الرعاية الصحية، حيث تضمن للطلاب فرصة للتدريب العملي المنظم والتعامل المباشر مع بيئة العمل الفعلية، وكذلك توفير فرص العمل للخريجين.

تسعى من خلال هذه الشراكة إلى إيجاد مسار أكاديمي مباشر يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يسهل عملية الانتقال من التعليم إلى الوظيفة. وبموجب هذه المذكرة سيتمكن الطلاب من الحصول على تدريب داخلي منظم وخبرة عملية حقيقية خلال فترة الدراسة، والتزام من ثومبي للرعاية الصحية بتوظيف ما لا يقل عن 20 % من الخريجين المؤهلين، ما يعكس التزام الطرفين بخلق قادة المستقبل في مجال الرعاية الصحية مؤهلين للقيادة ومسلحين بالذكاء الاصطناعي، ومجهزين ليس فقط بالدراسة النظرية، ولكن أيضاً مدعومين بالخبرة العملية التي اكتسبوها من انخراطهم في بيئة العمل الفعلية في شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بموجب مذكرة التفاهم ستعمل المؤسستان معاً على تنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة والمهمة، مثل توفير تدريب عملي للطلاب أثناء الدراسة، وخلق مسارات توظيف مباشرة للخريجين المؤهلين، والحصول على فرص الانضمام إلى برامج تدريب مشتركة، ودورات ذات شهادات معتمدة. كما ستقوم الشراكة بمبادرات للتطوير المهني، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في إجراء الأبحاث المشتركة، وتقديم برامج التعليم الطبي المستمر، وورش العمل، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات بالتعاون مع علامات تجارية عالمية. كما سيتم تعزيز التعاون مع شركاء الصناعة لإثراء المناهج الدراسية وتعزيز تجربة الطلاب في أماكن العمل، وسيتخرج الطلاب جاهزين للخوض في الأنظمة الحقيقية والمستشفيات والمشاريع والمهن.

وخلال كلمته في هذه المناسبة، قال البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: «تعكس الشراكة فلسفة جامعة الخليج الطبية الأساسية، والتي تؤمن بأن التعليم يجب يكون له تأثير حقيقي. ومن خلال دمج مجموعة مستشفيات ثومبي للرعاية الصحية مباشرة في رحلة التعلم، فإننا نضمن بألا يحصل طلابنا على شهادات التخرج الدراسية فحسب، بل يبنون مسارهم الوظيفي. فمذكرة التفاهم هذه تحول التعليم إلى توظيف، وتحول الفصول الدراسية إلى بوابات تفتح على صناعة الرعاية الصحية المستقبلية».

وفي السياق نفسه أضاف أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: «يتطلب قطاع الرعاية الصحية اليوم قادة يجيدون كلاً من تقديم الرعاية الصحية والأنظمة الذكية. ومن خلال هذه المذكرة تفتح ثومبي للرعاية الصحية أنظمتها للطلاب، وتقدم لهم فرصاً مضمونة للتدريب والإرشاد والتوظيف. نحن لا نوظف الخريجين فحسب، بل نشكلهم منذ البداية داخل بيئات رعاية صحية حقيقية». وتحت مظلة مذكرة التفاهم هذه، تم الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق مشتركة لتقييم النتائج بصورة مستمرة، وتوسيع الشراكات، وتكييف التدريب مع الاحتياجات الناشئة والمستجدات المتغيرة في سوق العمل في مجال الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي. وتعزز الشراكة التزام مجموعة ثومبي الراسخ بدمج التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي في منظومة متكاملة، لضمان توفير التدريب المناسب لقادة الرعاية الصحية ومتخصصي الذكاء الاصطناعي المستقبليين. يذكر أن باب القبول مفتوح الآن، ويمكن للطلاب المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة gmu.ac.ae للتعرف على معايير القبول والمنح الدراسية والمواعيد النهائية للتقديم. حيث تشمل البرامج المطروحة كلاً من: بكالوريوس في إدارة واقتصادات الرعاية الصحية، وبكالوريوس في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الرعاية الصحية، وماجستير في إدارة الرعاية الصحية، وماجستير في الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية.