«الأمل للصحة النفسية» ينظم «جائزة البحوث العلمية»

نظم مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة الثالثة من «جائزة الأمل للبحوث العلمية» خلال حفل خاص أقيم في مقر المستشفى بإمارة دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركاء الأكاديميين، للاحتفاء بالإنجازات الرائدة في مجال أبحاث الصحة النفسية. وشهدت الجائزة هذا العام تفاعلاً واسعاً من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية، حيث استقبلت 114 طلب ترشح، من بينها نحو 85 ملصقاً علمياً، بمشاركة باحثين وطلبة وكوادر صحية من جامعات محلية وعالمية مرموقة، إضافة إلى كوادر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الجائزة تجسد رؤية المؤسسة في بناء منظومة متكاملة للصحة النفسية تعتمد على الأدلة العلمية، مضيفة: «تولي المؤسسة أهمية كبرى لدعم البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير سياسات الرعاية النفسية وتحسين نتائج المرضى، بما يواكب توجهات الدولة في تعزيز صحة المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية الرائدة». من جانبه، أوضح الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن «جائزة الأمل» باتت منصة محفزة للباحثين والأطباء والطلبة لتطوير مشاريع بحثية مبتكرة في الصحة النفسية.