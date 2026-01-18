انطلاق الدورات التمهيدية لملتقى دبي العالمي لطب الأسنان استعداداً لـ«إيدك دبي»

في إطار التحضيرات لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026» انطلقت أمس الدورات التمهيدية، التي يقدمها ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 2026، والتي تقام على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي وفندق نوفوتيل مركز التجارة العالمي دبي، حيث يقدم البرنامج تجربة تعليمية مكثفة وشاملة لمتخصصي طب الأسنان عبر مجموعة واسعة من التخصصات.

وتهدف الدورات التمهيدية إلى الدمج بين أحدث المعارف العلمية المتقدمة والتطبيقات العملية السريرية، بما يتيح للمشاركين فرصة اكتساب المعرفة والخبرات على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، وذلك من خلال توفير التدريب التفاعلي والعملي، إلى جانب تقديم اعتمادات دولية معترف بها.

وتحظى جميع ورش العمل باعتماد التعليم الطبي المستمر «CME» من هيئة الصحة بدبي، وبرنامج الاعتراف بالتعليم المستمر لجمعية طب الأسنان الأمريكية «ADA CERP»، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية «ICHS»، بما يضمن حصول المشاركين على اعتراف مهني رسمي بمشاركتهم في برامج التطوير المهني الطبي المستمر.

ويجمع ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 2026، من خلال هذه الدورات التمهيدية، نحو 150 طبيب أسنان من الخبراء والمتخصصين، ليوفر بيئة داعمة للتعاون وتبادل المعرفة، كما تزود هذه الدورات ممارسي طب الأسنان بمهارات سريرية متقدمة ورؤى مهنية، تسهم في تعزيز مستقبل طب الأسنان.

وفي مجال طب الأسنان الترميمي سيحصل المشاركون على تدريب عملي متخصص حول المواد اللاصقة السنية، وترميمات الأسنان الأمامية والخلفية المباشرة، بما يمكنهم من إتقان أحدث التقنيات، التي تسهم في تحسين النتائج السريرية، وتحقيق مخرجات جمالية عالية الجودة.

وتقام هذه الفعاليات والدورات التخصصية العلمية كونها جزءاً من البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026»، الحدث العالمي الأكبر في مجاله، والمتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 74,450 زائراً ومشاركاً من قطاع طب الأسنان من 155 دولة، ويستضيف في دورته الثلاثين جمهورية مصر العربية ضيف شرف.

ويُعد مؤتمر ومعرض «إيدك دبي»، حدثاً سنوياً تنظمه «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في «إندكس القابضة»، خلال الفترة من 19 – 21 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتوفر دورات ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 2026، التي تسبق المؤتمر فرصة استثنائية لأطباء الأسنان والمتخصصين في هذا القطاع لتوسيع خبراتهم المهنية، وتبادل المعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين، والاطلاع على أحدث الابتكارات في العالم.