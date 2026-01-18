«مؤتمر الصحة المجتمعية» يختتم أعماله بتأكيد الارتقاء بتجربة المريض

اختتم مؤتمر الصحة المجتمعية متعدد الأبعاد، الذي نظمته مجموعة السعودي الألماني الصحية، أعماله في دبي، أمس، بعد أن شاركت فيه نخبة من صناع القرار في القطاع الصحي، وممثلون عن الجهات التنظيمية، والقيادات التشغيلية، وخبراء قطاع التأمين الصحي.

وتم خلال المؤتمر، تبادل الرؤى وبناء تصور مشترك يركز على تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بتجربة المريض، من خلال توحيد الجهود بين أطراف المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة «السعودي الألماني الصحية» بدولة الإمارات، أن انطلاقة العام الجديد تمثل فرصة لتعزيز القيادة الصحية المسؤولة، مشدداً على أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بتطور الأدوات فقط، بل بمدى انعكاسه الإيجابي على جودة حياة الأفراد.

وتناولت جلسات المؤتمر تطور البنية الرقمية والبعد التشغيلي في منظومة الرعاية الصحية، حيث قدم الدكتور أحمد بركات، مدير مستشفى السعودي الألماني في دبي، رؤية سريرية حول كيفية انعكاس هذه التحولات على تجربة المريض وجودة الرعاية المقدمة.

وركز المتحدثون في المؤتمر على تطوير المنصات الصحية الوطنية بما يمنح الأطباء رؤية شاملة للسجل الصحي للمريض، وتحديث أنظمة الدفع والتشغيل للحد من التجزئة وتسريع تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز التوجه نحو الوقاية والوعي الصحي وتمكين المريض ليكون شريكاً فاعلاً في رحلته العلاجية.