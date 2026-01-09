ملتقى تصفير البيروقراطية يستعرض نماذج تطوير الخدمات الحكومية

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار المسار الوطني لتصفير البيروقراطية، الملتقى السادس لبرنامج تصفير البيروقراطية، الذي ناقش نماذج وتجارب حكومية رائدة جسدت التوجهات الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بابتكار وتطبيق حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص المتطلبات، والارتقاء بتجربة المتعامل، ضمن رؤية شاملة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتضع الإنسان في صميم الخدمات.

وشكّل الملتقى، الذي عقد في دبي بحضور قيادات حكومية وخبراء وفرق عمل وشركاء من مختلف الجهات، منصة تفاعلية شهدت عروضاً تخصصية تمحورت حول الممارسات الرائدة في تصفير البيروقراطية، بما يشمل تبسيط الإجراءات، وإعادة تصميم الخدمات من منظور المتعامل.

وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، واستعرضت نماذج التفكير المؤسسي والحوكمة المرنة، إلى جانب تسليط الضوء على ممارسات عملية في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، بما يعكس نضج تجربة دولة الإمارات في ترسيخ تصفير البيروقراطية نهج عمل مؤسسي مستداماً، يدعم بناء حكومة استباقية، رقمية، وأكثر قرباً من المتعامل.

نهج مؤسسي

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يدار بعقلية الأثر ويقاس بنتائجه على الإنسان والاقتصاد.

وأن جهود التصفير التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في خفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة تجاوزت 92%، وتقليص جهد المتعامل بنسبة 91%، إلى جانب إعادة تصميم 42 خدمة حكومية، في تحول نوعي يعكس انتقال الحكومة من تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار تجربة المتعامل.

وأشار إلى أن نتائج التصفير ترجمت إلى قيمة اقتصادية مباشرة، حيث أسهمت المبادرات في توفير أكثر من 49 مليون درهم، وإلغاء ما يزيد على 740 ألف إجراء مكرر، إلى جانب تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 96%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة أعلى في تخصيص الموارد، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.

وأضاف: «إن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج مؤسسي قائم على إعادة تصميم الإجراءات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، بما يسهم في تسريع الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية المنظومة الحكومية لمتطلبات المستقبل، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».

من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن حكومة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مسار تصفير البيروقراطية.

حيث أصبح هذا النهج جزءاً أساسياً من ثقافة العمل المؤسسي والممارسة اليومية للجهات الحكومية، وأنها طورت نماذج عمل متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر مرونة واستباقية وارتباطاً بالمتعامل.

وأشار ضمن سلسلة المبادرات الحكومية، إلى مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها الحكومة أخيراً، لتمكن أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في تقييم الخدمات والإجراءات الحكومية، وتقديم ملاحظاتهم لتوجيه أولويات تطوير السياسات وتحسين تجربة المتعاملين.

قصص نجاح

وفي سياق استعراض قصص نجاح وزارة الطاقة والبنية التحتية، سلطت ليلى البلوشي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الضوء على نماذج رائدة، في مقدمتها باقة النقل البحري، التي تجسد نموذجاً إماراتياً غير مسبوق بصفتها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحد منظومة واسعة من خدمات النقل البحري ضمن إطار رقمي شامل.

وأوضحت أن الباقة تضم 28 خدمة تُقدَّم بالشراكة مع 62 جهة حكومية ومحلية ودولية، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت %92، وقد انعكس هذا التكامل نتائج ملموسة شملت تقليص عدد الإجراءات بنسبة %99، وخفض المدة الزمنية الإجمالية بنسبة %94، وإلغاء الاشتراطات والمتطلبات بنسبة %100، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة %95.

وفي محور التغير المناخي والبيئة والتصفير الرقمي، استعرض محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، تكامل التحول الرقمي مع السياسات البيئية، ودوره المحوري في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة متطلبات الاستدامة.

وتناول الملتقى تجربة وزارة العدل في إدارة الملف الإعلامي لتصفير البيروقراطية.

وسلط سعود بوهندي المنصوري، مستشار في إدارة التشريع والرأي القانوني، ورئيس الفريق الإعلامي لتصفير البيروقراطية في وزارة العدل، الضوء على دور الإعلام المؤسسي في دعم مسار التصفير، وتحويل المبادرات الحكومية إلى قصص نجاح واضحة ومؤثرة.

وشهد الملتقى مشاركة وزارة المالية، حيث أكدت بثينة ضاحي مرخان، رئيس قسم التميز المؤسسي، أهمية التكامل المالي والتشغيلي في دعم مسار تصفير البيروقراطية، وربط تبسيط الإجراءات برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للخدمات الحكومية.

شريف العلماء:

خفض مدة إنجاز الخدمات 92 % وتقليص جهد المتعامل بنسبة %91

محمد بن طليعة:

تطوير نماذج لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات

محمد النعيمي:

تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية لمواكبة متطلبات الاستدامة