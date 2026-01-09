«الوطنية للإعلام» والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يبحثان ترسيخ الوعي المجتمعي

استقبل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.

وشهد اللقاء الذي حضره محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون بين الجانبين، في ضوء الدور الحيوي للإعلام في دعم الجهود الوطنية لمواجهة آفة المخدرات، وترسيخ الوعي المجتمعي بأخطارها وانعكاساتها المختلفة.

واطلع معالي الشيخ زايد بن حمد خلال الزيارة على أبرز اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام، التي تستهدف توحيد التوجهات والرسائل الإعلامية ومواءمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي من خلال تنسيق الجهود مع الجهات الإعلامية في الدولة، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً. وأكد معالي عبدالله آل حامد أن الإعلام شريك استراتيجي في بناء جدار وقائي من الوعي يحمي أبناءنا وشبابنا من الخطر الداهم لآفة المخدرات، منوهاً بأن الإعلام قوة فكرية قادرة على إعادة صياغة الوعي الجمعي وحماية الفرد من السقوط في فخ التضليل.