«صندوق خليفة» يدعم 16 مشروعاً إماراتياً في مهرجان «ذا ريج» 2026

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه مشاركة 16 مشروعاً إماراتياً في مهرجان «ذا ريج» لعام 2026، في إطار استراتيجيته الرامية إلى تمكين ريادة الأعمال الوطنية، وتوسيع آفاق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار، ورفد العلامات التجارية الوطنية بأدوات الدعم الكفيلة بزيادة تنافسيتها ورفع مساهمتها في نمو اقتصاد أبوظبي.

وينظّم المهرجان من 7 إلى 11 يناير الجاري في حديقة أم الإمارات، ويقدّم تجربة ثقافية معاصرة ومتجددة، تحتفي بالإبداع والابتكار والموسيقى، كما يعد منصة ثقافية إبداعية تستقطب نخبة من المبدعين والجمهور المتطلع لمتابعة عروض مباشرة مفعمة بالحيوية والتفاعل. وتتميز المشاريع المشاركة بدعم الصندوق بكونها تجسد قصص نجاح ريادة الأعمال الإماراتية ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها الأزياء؛ والعطور؛ والصناعات الغذائية؛ والأدوات المنزلية؛ والمعدات التخصصية.

وأكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، التزامه بمواصلة تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية الإماراتية باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت: «نحرص في صندوق خليفة على دعم وتسهيل مشاركة المشاريع الإماراتية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز فرص نموها وتوسُّعها، ويفتح آفاق التعاون مع الشركاء والمشترين، ويمكّنها من استعراض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور أوسع.

ويسلط تواجد هذه المشاريع في مهرجان «ذا ريج» الضوء على تنوُّع منظومة ريادة الأعمال الإماراتية، كما يسهم في تحفيز أجيال جديدة من رواد ورائدات الأعمال في أبوظبي على تحويل طموحاتهم إلى مشاريع على أرض الواقع».

يُذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحرص على دعم رواد الأعمال الإماراتيين في عرض منتجاتهم وخدماتهم ضمن الفعاليات والمعارض والمنصات التجارية، ورفدهم بفرص التسويق والبيع المباشر لتعزيز حضورهم في السوق، وذلك في إطار التزامه بتوفير مجموعةٍ متكاملة من أدوات الدعم والمالي وغير المالي، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وزيادة تنوُّع الاقتصاد.