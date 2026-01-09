حاكم الشارقة يعتمد 404 ملايين درهم لمعالجة الحالات المستفيدة من الدعم الاجتماعي

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معالجة الحالات المستفيدة من الدعم الاجتماعي لدى دائرة الخدمات الاجتماعية، البالغ عددها 4237 حالة، وإيصالهم إلى مستوى العيش الكريم، من خلال رفع قيمة المساعدات الشهرية إلى 17500 درهم، بتكلفة إجمالية تبلغ 404 ملايين و940 ألفاً و624 درهماً سنوياً، إلى جانب معالجة طلبات التوظيف البالغة 560 طلباً، ومعالجة حالات إيجار السكن.

والتي تبلغ 672 حالة، ومتابعة طلبات بناء المساكن، وذلك على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك استكمالاً لتوجيهات سموه في رفع قيمة المساعدات الشهرية.

فئات

ويستفيد من الدعم الاجتماعي عدد من الفئات منها: كبار السن بواقع 3126 حالة، والأرامل بعدد 134 حالة، والمطلقات بعدد 877 حالة، وذو الدخل المنخفض «فردين فأكثر من عمر 45 إلى 59 سنة» بعدد 100 حالة، على أن يتم البدء بمدينة الشارقة ليتبعها بقية المدن ومناطق الإمارة.

وتضم مدينة الشارقة عدد 2415 حالة، بتكلفة تزيد على 231 مليون درهم سنوياً، فيما ستستفيد حالات مدينة خورفكان، البالغ عددها 513 حالة، بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم سنوياً، بينما بلغ عدد الحالات في مدينة كلباء 588 حالة، بتكلفة تصل إلى 57 مليون درهم.

وبلغ عدد الحالات في مدينة دبا الحصن 248 حالة، بتكلفة تصل إلى 23 مليون درهم سنوياً، فيما ستستفيد الحالات في مدينة الذيد البالغ عددها 173، بتكلفة سنوية تبلغ 16.4 مليون درهم.

تصنيف

وعلى مستوى مناطق الإمارة ستستفيد 116 حالة في منطقة المُدام، بتكلفة تزيد على 11 مليون درهم، إلى جانب منطقة مليحة، والتي تصل فيها الحالات إلى 59 حالة، بتكلفة تقارب 6 ملايين درهم سنوياً، بينما ستستفيد الحالات في منطقة البطائح، وعددها 42 حالة، بتكلفة تبلغ 3.5 ملايين درهم سنوياً، فيما تبلغ حالات منطقة الحمرية 83 حالة، بتكلفة تبلغ 7.7 ملايين درهم.

اعتماد

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موقعاً لإنشاء مقر جديد لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك في ضاحية الخالدية بمدينة الشارقة.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص سموه على دعم قطاع الصيد البحري، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في خدمة الصيادين، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تسهم في تطوير مهنة الصيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضائها، بما ينعكس إيجاباً على استدامة الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي في الإمارة.