هيئة تنمية المجتمع تتعاون مع «دبي هب»لعرض خدماتها في لندن

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة البرج القابضة، المشغّل لمنصة دبي هب في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة، وتعزيز وصول المستفيدين إليها خارج الدولة، وذلك ضمن منصة موحدة تضمن كفاءة الخدمة واستمراريتها.

وتشمل الاتفاقية تقديم أربع خدمات رئيسية هي: خدمات التنظيم الاجتماعي، بطاقة سند، خدمات التطوع، وجود – منصة المساهمات المجتمعية، إضافة إلى إمكانية متابعة طلبات الخدمات ودراسة الحالات الاجتماعية للمستفيدين من خدمات الهيئة، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي وتكامل الخدمات المقدّمة خارج الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى عرض خدمات هيئة تنمية المجتمع كمنصة استراتيجية للشراكات الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة وأثراً مجتمعياً مستداماً في إمارة دبي.

وأكد حريز المر، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، أن الاتفاقية تمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير الخدمات الاجتماعية، وقال: «نحرص في الهيئة على توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز سهولة الوصول إليها، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تقديم دعم اجتماعي متكامل ومستدام، وتنسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك يضع الإنسان في صميم أولوياته».

وقال عبدالعزيز الشيخ، الرئيس التنفيذي للبرج القابضة: «نفخر بهذه الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، والتي تتيح لنا توسيع نطاق الخدمات ذات الأثر المجتمعي التي تقدمها مؤسسات دبي للمستفيدين خارج دولة الإمارات.

ويجسد هذا التعاون نموذجاً متكاملاً يربط الخدمات الاجتماعية الحكومية بمنصات دولية، عبر منظومة تعتمد على الكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز، وتدعم توجهات دبي في الابتكار واستدامة الخدمات».