«التمكين الحكومي» تحقق إنجازات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

شهدت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي عاماً حافلاً بالإنجازات خلال 2025، حيث شرعت في قيادة تحول حكومة أبوظبي لتصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي حول العالم بحلول عام 2027.

وذلك بفضل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة والجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق أثر واضح على مستوى الخدمات والبنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.

وأطلقت الدائرة، خلال شهر يناير 2025، استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية، لتجسد طموح الإمارة بالتحول إلى حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

وتقدم الاستراتيجية، المدعومة باستثمار بقيمة 13 مليار درهم، التحول الرقمي بنسبة 100% للعمليات الحكومية، وما يفوق 200 حل قائم على الذكاء الاصطناعي عبر الحكومة، وسحابة سيادية ونظاماً موحداً لتخطيط الموارد، ما يشير إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 24 مليار درهم، وتوفير 5 آلاف وظيفة جديدة بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «نهدف إلى إعادة ابتكار الحكومة في أبوظبي حتى يصبح الذكاء الاصطناعي من الأساسيات التشغيلية المعتمدة، وخلال عام 2025، نجحنا في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس يسهم في تغيير حياة الملايين».

وتقدّم منصة «تم» الآن خدماتها إلى 3.8 ملايين مستخدم عبر ما يفوق 1150 خدمة بأكثر من 90 لغة، وتحلّ 95 % من الطلبات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأكملت ما يزيد على 1.9 مليون حالة خدمة عبر الذكاء الاصطناعي التحادثي.

وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام منصة «تم»: نبني حكومة تحافظ على وقت الأفراد وتعتني باحتياجاتهم، وتلغي ما يفوق 36 مليون زيارة لمراكز الخدمات سنوياً، ومعالجة 90 % من الطلبات خلال يوم واحد.