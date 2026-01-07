Al Bayan
سعود بن صقر يستقبل وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية

وام

رأس الخيمة
سعود بن صقر خلال استقباله الوفد الأكاديمي
وام
سعود بن صقر خلال استقباله الوفد الأكاديمي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية، بحضور الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارق.

، والدكتور طارق مسعود، أستاذ مؤسسة فورد للديمقراطية والحكم في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة. وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث حول أهمية تعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي في مد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة.