إنجاز 90 % من المرحلة الأولى لمحطة تحلية مياه البحر بمجمع حصيان

لافتاً إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء محطات تحلية تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه.
وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، حيث تهدف الهيئة إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.
وزار معاليه، مختلف أقسام المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الذكية للمياه المحلاة، وتعزيز أهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030، حيث قدم مسؤولو شركة «حصيان للمياه أ» شروحات وعروضاً تفصيلية حول تقدم الأعمال.
والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وأعضاء مجلس إدارة شركة «حصيان للمياه أ»، المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.