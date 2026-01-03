300 ألف عامل يشاركون في فعاليات «معكم وبكم ندخل العام الجديد»

شارك أكثر من 300 ألف عامل في الفعاليات الاحتفالية التي تم تنظيمها للعمال بمناسبة رأس السنة الميلادية في أكثر من 30 موقعاً على مستوى الدولة تحت شعار «معكم وبكم ندخل العام الجديد».

ترفيه

تضمّنت الفعاليات أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيّمة، من ضمنها السحب على سيارة وتذاكر سفر، وعروض ترفيهية ورقصات فلكلورية وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات.

وتهدف هذه الفعاليات إلى إدخال البهجة على قلوب العمال، وتعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء، والتأكيد على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، وشركاء حقيقيون في مسيرة البناء والتنمية.

حرص

كما تعكس هذه المبادرات حرص الدولة على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للعمال، والوقوف إلى جانبهم، ومشاركتهم لحظات الفرح والمناسبات المجتمعية، بما يعزز الروابط الإنسانية ويكرس قيم الرحمة والتلاحم والتعايش التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وجاء تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.