تأمين احتفالات عجمان بخطة أمنية ومرورية

أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها وضعت خططها الأمنية والمرورية الشاملة لتأمين احتفالات العام الميلادي الجديد 2026، في إطار حرصها على تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفالات رأس السنة، خاصة في المناطق السياحية والحيوية التي شهدت كثافة عالية من الزوار.

وأكد العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، رئيس فريق تأمين الاحتفالات والمناسبات بإمارة عجمان، أن شرطة عجمان سخّرت كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال تكثيف الوجود الأمني والمروري في المواقع السياحية ومناطق الفعاليات، بنشر 130 دورية أمنية ومرورية ورقيب سير على مدار الساعة، بما يضمن سلامة الجمهور ويعزز الشعور بالأمن والطمأنينة.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية لتأمين الفعاليات ارتكزت على الاستجابة السريعة، والجاهزية العالية للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في إنجاح الاحتفالات دون أي معوقات أمنية أو مرورية.

وأوضح المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن إدارة المرور نظمت حركة السير للحد من الازدحامات المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

والتصدي للممارسات المرورية الخاطئة، مثل القيادة بطيش وتهور، أو الاستعراض بالمركبات والدراجات على الطرقات العامة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الحوادث والمخالفات، وكانت قد ناشدت السائقين، ولا سيما فئة الشباب، بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والقيادة بروح المسؤولية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.