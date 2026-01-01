نتفاءل بعام خير وتنمية وإنجاز عملي وتفوق وازدهار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «في العام الجديد تتجدد آمالنا وطموحاتنا في غد أفضل، ويزيد عزمنا وإصرارنا على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لبلادنا وبناء المستقبل المشرق لشعبنا. أدعو الله تعالى أن يكون 2026 عام خير وتنمية في دولة الإمارات، وسلام واستقرار وتعاون في العالم أجمع».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل عام والإمارات بخير.. كل عام والإمارات في رخاء واستقرار وأمن وازدهار.. كل عام والعالم بخير وإلى خير..

وتمنياتنا للجميع في العام الجديد بالسعادة والتوفيق والنجاح.. نتفاءل بعام جديد.. ونتفاءل بأفضل عام سيمر على بلادنا بإذن الله.. عام مليء بالإنجاز العملي والتفوق الاقتصادي والتعاون الدولي والازدهار لشعبنا الكريم».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنين الخير والسعادة للجميع، وأن يعم السلام بين شعوب العالم، وتسود المحبة والتسامح بين الأمم».

