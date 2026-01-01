طحنون بن زايد: بحكمة قيادتنا ورؤيتها الملهمة نواصل مسيرة الازدهار والتقدم

تقدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بالتهنئة والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها، والمقيمين على أرضها وشعوب العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نودع عاماً حافلاً بالإنجازات ونستقبل عاماً جديداً، تواصل فيه دولة الإمارات مسيرة الازدهار والتقدم، وتحقيق المزيد من الريادة في مختلف أوجه الحياة، بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الملهمة، وبروح شعبنا الإيجابية وفكره المتجدد.

كل عام ودولة الإمارات قيادةً وشعباً، والمقيمين على أرضها بخير، وأطيب الأمنيات لشعوب العالم بعام يسوده السلام والاستقرار».