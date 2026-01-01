4500 رحلة بين المدن خلال عطلة رأس السنة في الشارقة

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خطة تشغيلية شاملة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، بهدف ضمان استمرارية وكفاءة خدمات النقل العام، ورفع جاهزية منظومة النقل لمواكبة الإقبال المتوقع على خطوط النقل بين المدن.

وذلك بتنفيذ 4500 رحلة بين المدن خلال فترة العطلة الممتدة من 31 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 ولمدة خمسة أيام، ضمن استراتيجية تشغيلية مدروسة تراعي أوقات الذروة وتحقق انسيابية الحركة وسهولة تنقل الركاب، حرصاً على تقديم خدمات آمنة ومنتظمة تلبي احتياجات الجمهور والزوار.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية خلال فترات المواسم والعطل، من خلال جاهزية مبكرة، وتكامل بين مختلف إدارات النقل.

ومرونة تشغيلية تضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات المواصلات، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، والديمومة في تقديم أفضل مستويات الخدمة لمستخدمي النقل العام في الإمارة. وقال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة:

إن الهيئة اعتمدت خطة تشغيلية خاصة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، ترتكز على تعزيز الجاهزية التشغيلية لخطوط النقل، وتوفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

موضحاً أنه جرى إعدادها لتغطية فترة العطلة كاملة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، وتشمل تخصيص 120 حافلة للعمل على خطوط النقل بين المدن، مع توقع تنفيذ 4500 رحلة على مختلف هذه الخطوط، بما يسهم في تلبية احتياجات التنقل المتزايدة خلال هذه الفترة.

وأكد أن الهيئة عملت على تقليل التقاطر الزمني لجميع خطوط النقل بين المدن ليصل إلى 5 دقائق خلال أوقات الذروة، مقارنة بـ45 دقيقة في الأيام العادية.

وذلك بهدف تقليل زمن انتظار الركاب، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التنقل، خصوصاً خلال الفترات التي تشهد كثافة عالية من المستخدمين، مشيراً إلى تعزيز عدد الموظفين المناوبين خلال عطلة رأس السنة لتنظيم حركة الركاب داخل محطة الجبيل والمحطات الأخرى، وتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين، بما يضمن سلاسة التشغيل ورفع مستوى رضا المتعاملين.