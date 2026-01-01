«الاتحادية للهوية» تنفذ 15 مشروعاً لتصفير البيروقراطية

نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 15 مشروعاً تطويرياً رائداً لتصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم، وتقديم تجربة خدمات سريعة وذكية للمتعاملين، إضافة إلى موظفي الهيئة، وذلك في إطار الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الهيئة في إطار خطتها لاستيفاء متطلبات الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، نجحت في تنفيذ 15 مشروعاً متنوعاً لتحسين رحلة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والخدمات.

وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق توجه استراتيجي جديد للهيئة يتمثل في الانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية «الخدمات المتفرقة» إلى «الباقات المتكاملة»، ومن نموذج «الانتظار» إلى نموذج «الاستباقية».

باقات متكاملة

وأشار إلى أن توجه الباقات المتكاملة يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين منفردة مثل جمع خدمات الأسرة المواطنة أو المقيمة في باقة واحدة، كما يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص .

وذلك عن طريق الربط الإلكتروني، الأمر الذي يسهل رحلة المتعامل مع تلك الجهات من خلال استرجاع أو استدعاء بيانات المتعامل تلقائياً، كما يدعم آلية عمل تلك الجهات ويمكنها من رفع مستوى الأداء ومضاعفة معدلات الإنجاز.

وتضم قائمة المشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية مشاريع بصمة الوجه للجهات (UAEKYC)، ومنظومة الجواز الإماراتي الاستباقي.

والمنظومة الوطنية للتمكين الحكومي والبيانات، وباقة تقدير لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، وتجديد جواز السفر وبطاقة الهوية للمواطنين في معاملة واحدة متكاملة، وباقة الأسرة المقيمة كرحلة استباقية مرتبطة بالأحداث الحياتية.

وتحديث بيانات الأسرة (التحديث الاستباقي للواقعات المدنية مثل الزواج والطلاق وغيرها) بالتعاون مع وزارة العدل.

كما تضم قائمة المشاريع كلاً من مشروع النقطة الواحدة للمنافذ البرية، وخدمات رحلة المستثمر، وخدمات إصدار التأشيرة السياحية (منظومة التأمينات الصحية الرقمية للزوار).