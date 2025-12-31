حصة بوحميد: منال بنت محمد تعزز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية بمبادرات مستدامة

نظمت مؤسسة دبي للمرأة جلسة حوارية ضمن برنامج «تمكين بلس» لرئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، استضافت خلالها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وأعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج القيادي من مؤسسة دبي للمرأة، مؤكدة أنه يواكب النهج الراسخ لدولة الإمارات في دعم المرأة، وأشادت معاليها بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ودعم سموها للمرأة في كافة المجالات من خلال مبادرات وبرامج ذات أثر مستدام تسهم في تطوير المسار المهني للمرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات.

وتطرقت معاليها خلال الجلسة إلى محطات من تجربتها في العمل الحكومي والقيادي والدروس المستفادة من هذه التجارب التي تفخر وتعتز بها، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية اجتماعياً ومهنياً، والمردود الإيجابي لتمثيلها المرتفع في مواقع صنع القرار.

مؤكدةً أن المرأة استفادت بنجاح من الفرص المتنوعة التي هيأتها لها الدولة وأثبتت جدارتها وتميزها في مختلف القطاعات، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين.

لافتةً إلى المراتب المتقدمة التي تحققها الدولة سنوياً في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة. وأضافت أن المرأة الإماراتية تميزت، على مدى أكثر من خمسة عقود، بروح المسؤولية والعزيمة والإبداع. كما أشادت معاليها بالمبادرات المتنوعة التي تنفذها مؤسسة دبي للمرأة لتعزيز إسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني والعمل الحكومي، وتمكينها من تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل العالمية.

مشيرة إلى النجاح الذي حققته المؤسسة في تنظيم ثلاث دورات من «منتدى المرأة العالمي» في أعوام 2016 و2020 و2024، واستقطابها لقادة ومسؤولين عالميين وشخصيات مؤثرة، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ مكانة مؤسسة دبي للمرأة.