سلطان القاسمي يوجه بتوظيف 1000 مواطن في حكومة الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة خلال شهر يناير من عام 2026، وذلك استكمالاً لجهود توظيف المواطنين .

حيث جرى توظيف 3145 خلال عام 2025م، ومن المقرر أن تبدأ مقابلات التوظيف لوظائف شهر يناير اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. ويأتي توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن سلسلة مبادرات وتوجيهات بمتابعة مباشرة من سموه.

والتي تتضمن استحداث المزيد من الوظائف بين الحين والآخر، وذلك دعماً لملف التوظيف والكوادر المواطنة وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، هذا وقد توزع الموظفون الجدد خلال عام 2025 على الجهات المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة، وشملت التعيينات 1994 من الذكور، و1151 من الإناث، وبتكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم.

ويولي صاحب السمو حاكم الشارقة ملف توظيف المواطنين اهتماماً بالغاً من خلال المزيد من الفرص الوظيفية التي تمكن الشباب من أداء دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة وتكوين أسر مستقرة تنعم بحياة كريمة.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دمج محمية المنتثر ومحمية محافز في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تدمج كل من محمية المنتثر ومحمية محافز في محمية واحدة باسم: «محمية المنتثر»، وتكون حدودها الجغرافية بعد الدمج وفقاً للخرائط المرفقة بالمرسوم.

كما أصدرسموه، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى محمية طبيعية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يستبدل بمسمى «محمية مسند الطبيعية» أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: «محمية المتسند الطبيعية».

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن سنة 2026 ستكون سنة خير بإذن الله؛ حيث ستشهد إنشاء وتطوير العديد من المشروعات ومعالجة أوضاع الحالات المسجلة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، البالغ عددها 10600 حالة.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: «أريد أن أتحدث عن فئة لا يلتفت إليها أحد، فنحن حددنا مبلغ 17500 درهم شهرياً لمستوى العيش الكريم في إمارة الشارقة، بينما لدينا 10600 حالة مسجلة في دائرة الخدمات الاجتماعية.

فإذا كانت كل حالة منهم تشمل شخصاً واحداً فهذا يعني أنهم 10600 شخص، أما إذا كانت الحالة الواحدة تشمل شخصين فيتضاعف العدد ويزداد كلما زاد عدد أفراد أسرة الحالة الواحدة، فأحياناً نجد الحالة الواحدة تضم 6 أفراد، فهل هؤلاء الأشخاص المسجلون في دائرة الخدمات الاجتماعية يصل دخلهم الشهري إلى مستوى العيش الكريم؟». وأضاف سموه:

«نحن نعمل الآن مع دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الموارد البشرية والجهات المعنية، لمعالجة أوضاع هذه الحالات، وذلك من خلال تقسيمهم إلى مراحل، حيث نبدأ بمعالجة الحالات الأسهل كي لا يتم تأخيرهم، وبإذن الله ستسمعون قريباً أخباراً جيدة عن هذه الفئة، فنحن لا نريد أن تكون أي حالة من هذه الحالات الـ10600 في موضع احتياج، فهذا الموضوع هو ما يشغلني الآن». وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة:

«نبشر الناس بالخير وبأن سنة 2026 ستكون سنة خير بإذن الله، فنحن نعمل على إنشاء وتطوير العديد من المشاريع المفيدة؛ وأنجزنا مشاريع زراعية وأخرى لمنتجات الألبان وغيرها، وبحمد الله وفضله مشروعاتنا تتضاعف، ونحمد الله على نعمة الأمان والاطمئنان، فالناس في بيوت آمنة ووظائف مستقرة، وندعو الله أن تكون سنة 2026 سنة خير على الناس جميعاً».