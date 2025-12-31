«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء لجنة توسيع المدن الصحية

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الطاقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس مجلس الطاقة، أمس، معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سمو ولي عهد الشارقة في بداية اللقاء بمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية، مشيداً سموه بالتعاون الكبير بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الطاقة، مما يسهم في خدمة مشروعات التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بكافة برامج الطاقة النظيفة.

واستمع سمو رئيس مجلس الطاقة إلى شرح مفصل حول مشروعات شركة الاتحاد للماء والكهرباء ورؤيتها في الاستفادة من الممارسات الرائدة والتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بنية تحتية متكاملة مع الاهتمام بالبيئة وتقديم الحلول لمختلف التحديات.

وقدم معالي سهيل بن محمد المزروعي في ختام اللقاء شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الشارقة على دعم وتوجيهات سموه لتطوير قطاعات الطاقة والكهرباء، مما يسهم في استدامة وتقدم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة.

اجتماع

من جهة أخرى، ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وثمّن المجلس اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، والذي يعكس حرص سموه على تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية.

كما أصدر قرارات بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، وبشأن الرسوم والغرامات المتعلقة بمهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، وبشأن رسوم خدمات تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل القضائي وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية.

واطلع المجلس على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2025، التي تعكس حرص حكومة الشارقة على تمكين الأفراد، وتوفير حياة كريمة للأسر واستعرض التقرير إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والبالغ 3145 شخصاً، بتكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم.