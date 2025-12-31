800 مساهمة و1600 صك لمشروع وقفي بالشارقة

ريد السويدي

كشفت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن مشروع وقف «جيران النبي»، الذي أطلقته المؤسسة خلال 2025، حقق إنجازات تعكس التفاعل المجتمعي والمؤسسي مع رسالته الإنسانية.

حيث نجح المشروع في توسيع نطاق انتشاره المجتمعي عبر تنظيم 30 جولة تعريفية وتسجيل نحو 800 مساهمة وقفية شهرية، وإصدار أكثر من 1600 صك وقفي.

وأكدت السويدي أن المشروع أثبت مكانته في دعم وتمكين الأيتام وأسرهم وتعزيز مفهوم العطاء المستدام، مشيرة إلى الإقبال المتزايد على قنوات التبرع الرقمية.

ولفتت إلى تدشين أول مبنى وقفي بتمويل كريم من القيادة الرشيدة، فيما اكتمل تمويل المبنى الوقفي الثاني بدعم بنك دبي الإسلامي ومساهمات المجتمع، وتستمر حالياً جهود تمويل المبنى الثالث.