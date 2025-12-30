حمدان بن محمد يشهد توقيع شراكة بين «الفيفا» ومجلس دبي الرياضي لإطلاق جائزة عالمية جديدة من دبي

جاء الإعلان عن إطلاق «جائزة الفيفا العالمية في دبي» خلال فعاليات اليوم الأول من «القمة العالمية للرياضة» التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تقرر إطلاق الجائزة رسمياً في العام 2026، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها ومعايير الترشح، والفئات المستهدفة من مختلف دول العالم، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف سموّه: يسرّنا الإعلان عن هذه الاتفاقية الجديدة، التي تؤكد استمرارية التعاون بين الجانبين، وتعكس مكانة دبي على خارطة كرة القدم العالمية، ودورها في تطوير منظومة اللعبة حول العالم، وصناعة مستقبل أفضل للعبة الأكبر والأشهر عالمياً، من خلال إطلاق المبادرات الرائدة، وتكريم المتميزين، واستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى.
مؤكداً حرص «الفيفا» على تعزيز شراكة الاتحاد الدولي مع دبي من خلال مجلس دبي الرياضي، ومع مختلف الجهات التي تسهم في تطوير منظومة كرة القدم العالمية والارتقاء بها، وقال إن الجائزة العالمية الجديدة ستكون بمثابة إضافة جديدة ومبتكرة للاحتفاء بالتميز في عالم كرة القدم، وتكريم أبرز نجومها على مدار العام.
وأوضح إنفانتينو أن القمة العالمية للرياضة شكّلت منصة مثالية للإعلان عن هذه الاتفاقية المهمة، وإطلاق الجائزة المرتقبة، التي تعكس ثقة العالم بدبي ودورها المحوري في إطلاق مبادرات رياضية عالمية رائدة، فضلاً عن كون القمة منصة فاعلة للحوار وتبادل الرؤى.
وأضاف رئيس الفيفا: دبي شريك فاعل في تطوير الرياضة العالمية، والاتحاد الدولي لكرة القدم يثمّن التعاون معها، لما تمثله من نموذج عالمي في استضافة الفعاليات الرياضية وبناء الشراكات الدولية المستدامة.