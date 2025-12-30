«الصحة» تنظم ورشة لتعزيز جودة حياة الموظفين

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة «بيئات عمل داعمة للصحة» في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الإمارة، لمراجعة الوضع الحالي لـ14 جهة خضعت لمعايير تقييم بيئة العمل الداعمة للصحة في الإمارة.

وذلك بوصفه نموذجاً عملياً ضمن خطوات تفعيل الدليل الوطني لتطبيق بيئات العمل المعززة للصحة 2025، وفي إطار مبادرة مشاريع الـ100 يوم. استعرضت الورشة نتائج التقييم في عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة الفجيرة.

وركزت على بناء فهم مشترك للدور الحيوي لصحة الأفراد وأنماط حياتهم الصحية في التأثير على بيئة العمل، وسعت الورشة إلى دعم الجهات المشاركة في تحديد التحديات الصحية المرتبطة بأنماط العمل.

وتناولت الورشة تحقيق أهداف مشروع «بيئات عمل داعمة للصحة»، التي تأتي ضمن تفعيل الدليل الوطني لتطبيق بيئات العمل المعززة للصحة 2025، والذي يوفر إطاراً شاملاً لتطوير سياسات داعمة للرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي.

واستعرضت الورشة المراحل المعتمدة لتحقيق بيئة عمل صحية، والتي تبدأ بتقييم الوضع الحالي وتحليل الفجوات، مروراً بتخطيط البرامج وتحديد الأولويات، وصولاً إلى تنفيذ المبادرات وقياس أثرها بشكل دوري.

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعتمد نهجاً وقائياً متكاملاً يضع صحة الإنسان في صميم السياسات والخطط الوطنية، وأن الارتقاء بجودة بيئات العمل تمثل أحد المحركات الأساسية لتعزيز الرفاه الصحي والوظيفي.

موضحاً أن تطبيق الدليل الوطني لبيئات العمل المعززة للصحة 2025 يعكس التزاماً عملياً بتحويل المؤشرات والتقييمات إلى خطط تنفيذية واضحة، تقوم على الشراكة والتكامل بين الجهات.

وأكدت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الورشة تشكل محطة مهمة للانتقال من مرحلة التقييم للجهات التي تم تطبيق معايير الدليل عليها إلى مرحلة التنفيذ العملي لزيادة تحقيق معايير البيئة المعززة للصحة، من خلال استعراض نتائج تفعيل الدليل الوطني لتطبيق بيئات العمل المعززة للصحة 2025 في إمارة الفجيرة، وتحليل فرص التطوير.