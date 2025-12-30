حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وذلك في قصر البديع العامر.

وشملت مراسم أداء اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وهم: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والقاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وأعضاء السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبادئ العدل والنزاهة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء وصون الحقوق والحريات، مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس القضاء في إرساء دعائم المنظومة القضائية، والارتقاء بكوادرها، ودعم استقلاليتها.

وأشار سموه إلى أن المحاكم تنظر في العديد من القضايا المختلفة، مؤكداً أهمية التعامل معها بما يحقق العدالة ويحفظ التماسك المجتمعي، موصياً سموه بالرفق في القضايا التي تمس الأسرة، وتجنب كل ما من شأنه تفكيكها، والعمل على معالجتها بروح الإصلاح والتوافق، بما يصون الروابط الأسرية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

مراسيم

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سيح الخور في مدينة خورفكان.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية سيح الخور في مدينة خورفكان، برئاسة محمد خلفان المغني النقبي، وعضوية كل من، خالد علي عبدالله الرئيسي، وإبراهيم خليل الحوسني، وعلي خميس أحمد النقبي، ومحمد علي محمد تحسون الشحي، وعلي أحمد محمد القواضي الحمادي، ونوال محمد عبدالله الحمادي، ومريم سعيد علي علاي النقبي.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحوامي في مدينة خورفكان، برئاسة خميس سالم خميس مسلم النقبي، وعضوية كل من عبدالله علي محمد بن عبود النقبي، ومحمد عبدالله محمد الجراح الحمادي، ونعيمي علي مبارك الشحي، وعلي يوسف علي صقر الحمادي، وطلال حسن جلال أحمد الهوتي، والدكتورة أمينة يوسف خلفان النقبي، وعبير إسماعيل أحمد خليفة الحوسني.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الحمرية في مدينة الشارقة، برئاسة عبدالله محمد عبيد بن الركن الشامسي، وعضوية كل من: خالد سعيد عبيد بوفيير الشامسي، وحميد خلفان عبيد الشامسي، ومطر جمعة خليفة الشامسي، وناصر خليفة سالم العويني، ومحمد راشد بن ركن آل علي، ومها عبدالله حميد الشامسي، وحصة سالم سلطان الشامسي.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، برئاسة أحمد سيف أحمد بن حنظل التميمي، وعضوية كل من، سلطان عبدالرحمن سيف العسم السويدي، وسامي حسن صالح بوكفيل آل علي، ومحمد داوود سليمان الظهوري، ووليد عبيد محمد الحصان الشامسي، ومحمد حسن خليفة بن سرور الكتبي، وخلود أحمد محمد النعيمي، وشيخة عمران سالم القريدي الشامسي.