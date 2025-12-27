«واجب التطوعية» تعتمد خطتها التشغيلية للربع الأول 2026

اعتمدت جمعية واجب التطوعية خطتها التشغيلية للربع الأول من عام 2026، وذلك خلال زيارة وفد الجمعية، برئاسة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، إلى متحف زايد الوطني بأبوظبي.

حيث استلهم الوفد من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم العطاء والتكافل التي تشكل مرجعية راسخة لأعمال الجمعية وبرامجها.

جاءت الخطة متوافقة مع مستهدفات «عام الأسرة»، وتهدف إلى الانتقال بالجمعية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التشغيل الفعلي وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام، من خلال 4 محاور رئيسية تشمل تنفيذ 8 فعاليات تركز على المشاركة الأسرية.

وإطلاق مشروع تطوعي واحد على الأقل يستهدف 50 أسرة، إلى جانب تنفيذ 4 برامج تدريبية لصقل مهارات 60 متطوعاً، وتعزيز الحضور المؤسسي عبر إعداد تقارير دورية أسبوعية وشهرية.

وحددت الخطة عدداً من الأهداف التشغيلية، من بينها تسجيل 50 متطوعاً جديداً، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، واستكمال تجهيز المقر الرسمي للجمعية، واعتماد ميزانية تفصيلية، ووضع خطة متكاملة لإدارة المخاطر، إلى جانب اعتماد أطر واضحة لمتابعة الأداء وقياس مؤشرات الإنجاز.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أقسام المتحف ومعروضاته.

وعلى هامش الزيارة، اعتمد مجلس الإدارة قرار تكليف سعود الهطالي، مديراً عاماً للجمعية، تماشياً مع مرحلة التوسع التشغيلي والمؤسسي التي تشهدها الجمعية.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن الخطة التشغيلية المعتمدة تمثل خريطة طريق متكاملة لتعزيز دور الجمعية بوصفها جهة جامعة وفاعلة للعمل التطوعي بالدولة.

مشيراً إلى أن زيارة متحف زايد الوطني تعد محطة ملهمة تستحضر إرث «زايد الخير» وقيم التكافل والعطاء، التي تشكل دافعاً لتحويل العمل التطوعي إلى مبادرات ملموسة تخدم المجتمع، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الإنساني والتطوعي المستدام.