ولي عهد رأس الخيمة: حريصون على دعم وتطوير المنظومة القضائية

تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، سير العمل في دار القضاء، واطلع على آليات العمل والإجراءات المتبعة، ومستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أداء الجهات القضائية وتعزيز كفاءتها.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى شرح مفصل حول سير القضايا، ومبادرات التطوير المؤسسي، وخطط التحول الرقمي الهادفة إلى تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

وقال سموه: نحرص على دعم وتطوير المنظومة القضائية في إمارة رأس الخيمة بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتقديم خدمات قضائية كفء وشفافة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز بيئة الاستقرار والتنمية.

وأكد سموه أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمل القضائي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي ورضا المتعاملين.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.