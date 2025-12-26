رئيس الدولة ونائباه يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الإخوة المسيحيين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم، مع خالص الأمنيات بأن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع وأن تنعم البشرية بمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتوجه بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى أن تسود قيم السلام والإخاء والتعايش الإنساني، وأن تتعزز قيم الرحمة والمحبة بين شعوب العالم كافة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنين الخير والسعادة للجميع، وأن يعم السلام بين شعوب العالم، وتسود المحبة والتسامح بين الأمم».