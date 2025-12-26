سلطان القاسمي يوجه بتسكين الأئمة والمؤذنين على كادر الحكومة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُعيّن الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أميناً عاماً لمجلس القضاء، بدرجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

دائرة القضاء

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعين القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيساً لدائرة القضاء، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

نائب عام

وأصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين النائب العام لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعين المستشار أنور أمين الهرمودي نائباً عاماً لإمارة الشارقة، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

محكمة النقض

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيساً لمحكمة النقض، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

دائرة التفتيش القضائي

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُعين القاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة لدائرة التفتيش القضائي، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

المحاكم الاستئنافية

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُعين القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيساً للمحاكم الاستئنافية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم يُعيّن القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيساً للمحاكم الابتدائية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.

كما أصدر سموه مرسومين أميريين بتعيين قضاة وأعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة. وبحسب المرسومين شمل التعيين 38 قاضي استئناف أول، و7 قضاة نقض، و17 قاضي استئناف، ومحاميين عامين، ورئيسي نيابة مساعدين.

تسكين الأئمة والمؤذنين

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسكين جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة، على الكادر العام لحكومة الشارقة.

وشمل توجيه سموه منح الأئمة والمؤذنين جميع المزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة من ترقيات وعلاوات وتأمين صحي وبدل طبيعة عمل قدره 3000 درهم.

كما وجه سموه بتنظيم الإجازة الدورية للأئمة والمؤذنين بحيث لا يسقط حقهم في رصيد إجازاتهم الدورية في حال عدم رغبتهم في استنفاد هذا الرصيد ويصرف عنه البدل النقدي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية، ويأتي هذا التوجيه تقديراً لطبيعة مهامهم الوظيفية المرتبطة بخدمة بيوت الله.