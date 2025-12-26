سلطان القاسمي يوجه بتسكين الأئمة والمؤذنين على كادر الحكومة

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام، والقاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية.
وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم يُعيّن الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أميناً عاماً لمجلس القضاء، بدرجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.
دائرة القضاء
ونص المرسوم على أن يُعين القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيساً لدائرة القضاء، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.
نائب عام
ونص المرسوم على أن يُعين المستشار أنور أمين الهرمودي نائباً عاماً لإمارة الشارقة، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.
محكمة النقض
ونص المرسوم على أن يُعين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيساً لمحكمة النقض، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.
دائرة التفتيش القضائي
ونص المرسوم على أن تُعين القاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة لدائرة التفتيش القضائي، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.
المحاكم الاستئنافية
وبحسب المرسوم يُعين القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيساً للمحاكم الاستئنافية، على نظام الوظائف الخاصة في الكادر القضائي لحكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2026.
وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة.
تسكين الأئمة والمؤذنين
كما وجه سموه بتنظيم الإجازة الدورية للأئمة والمؤذنين بحيث لا يسقط حقهم في رصيد إجازاتهم الدورية في حال عدم رغبتهم في استنفاد هذا الرصيد ويصرف عنه البدل النقدي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية، ويأتي هذا التوجيه تقديراً لطبيعة مهامهم الوظيفية المرتبطة بخدمة بيوت الله.