سلطان بن أحمد يشهد ختام الدورة الثانية من برنامج جسور خليجية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل ختام الدورة الثانية من برنامج «جسور خليجية - البرنامج الخليجي للقيادات الشبابية»، الذي نظمته ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر.

بدأ الحفل الذي أقيم في المقر الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في إمارة الشارقة، بالسلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليشاهد بعدها سمو نائب حاكم الشارقة مقطعاً مرئياً تضمن أبرز محطات البرنامج والتجارب الثرية التي خاضها المشاركون.

وألقت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، كلمة توجهت فيها بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على تشريفه الحفل ودعمه المتواصل لمبادرات تمكين الشباب، مؤكدةً أن ما تحظى به برامج مؤسسة ربع قرن من رعاية يأتي امتداداً للرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة في بناء الإنسان والاستثمار في قدراته.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي أن ختام «جسور خليجية» لا يُمثّل نهاية برنامج، بل بداية مسار يمتد في الذاكرة والوجدان، لأن الجسور الحقيقية لا تُقاس بطولها، بل بما تحمله من أفكار، وبما توقظه من وعي، وبما تُرسخه من مسؤولية لدى الشباب.