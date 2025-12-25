حاكم الشارقة: إنجاز مزرعة ومصنع مليحة للألبان بجودة عالية

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مصنع مليحة للألبان، الذي تقدر طاقته الإجمالية بنحو 600 طن، وتبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، كما تسلم سموه شهادة تسجيل مزرعة مليحة للألبان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة أبقار من سلالة «A2A2» في العالم، وذلك في منطقة مليحة.

وكان في استقبال سموه، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وألقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى سعادته بإنجاز مشروع مزرعة ومصنع مليحة للألبان بجودة عالية ومواصفات صحية خالصة، وهو مشروع كان حلماً لسموه منذ 65 سنة، وخلال هذه السنوات عمل سموه على رعاية المجتمع والارتقاء بأبنائه وبناته وعاصر خلال هذه السنوات ثلاثة أجيال وتحقق هذه الحلم مع الجيل الرابع.

وتناول سموه مشروعات الأمن الغذائي المتنوعة في الشارقة والتي تمضي على قدمٍ وساق.

وقام سموه بجولة في مزرعة مليحة للألبان، حيث تفضل سموه بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح مصنع مليحة للألبان، كما دشن سموه العمليات التشغيلية للمصنع.