Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

عمار النعيمي يستعرض والسفير الأردني علاقات التعاون

undefined's profile picture

وام

عجمان
عمار النعيمي خلال استقباله ماجد القطارنة
وام
عمار النعيمي خلال استقباله ماجد القطارنة


استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، أمس، ماجد ثلجي القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الأردني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث، التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها.

وأعرب السفير الأردني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان.