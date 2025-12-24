«تنفيذي الشارقة» يقر مشروع موازنة الدوائر والهيئات لعام 2026

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وبحث المجلس موضوعات متعددة شملت كل قطاعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، واطلع على سير المشروعات التنموية، التي تنفذ وفق الخطط والتوجهات المبنية على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأقر المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2026، ووجه بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري، لمناقشته واستكمال دورته التشريعية، كما ناقش المجلس أداء الدوائر والهيئات الحكومية خلال عام 2025.