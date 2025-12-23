الإمارات تواصل دعم المنظومة الصحية في غزة وتوفر خدمات عاجلة للمرضى

كشفت «عملية الفارس الشهم 3» عن تقديم مركز الإمارات الطبي، الذي قامت بافتتاحه في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خدماته إلى 300 شخص يومياً.

مشيرة إلى أن المركز يقدّم خدماته للمرضى في مناطق تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية، ضمن جهود العملية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكدت أن افتتاح مركز الإمارات الطبي يهدف إلى تعزيز القطاع الصحي، ودعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية عاجلة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية في القطاع.

ويأتي افتتاح مركز الإمارات الطبي ضمن الدعم الطبي الإماراتي المتواصل الذي يشمل تسيير القوافل الطبية، وتوفير سيارات الإسعاف، والأدوية، والمستلزمات الطبية، التي تقدمها «عملية الفارس الشهم 3» بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان قطاع غزة.

كما يُعد هذا الجهد امتداداً لعمل المستشفى الميداني الإماراتي الذي يواصل دعم القطاع الصحي وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين.

على صعيد متصل، تواصل «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» إبحارها باتجاه ميناء العريش في جمهورية مصر العربية محملة بأكثر من 10 ملايين وجبة، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

حيث من المزمع أن تصل إلى وجهتها مطلع يناير المقبل. وإلى جانب جهودها الطبية والإنسانية، كانت «عملية الفارس الشهم 3» قد كثفت تدخلاتها الإنسانية العاجلة في القطاع، استجابة للأزمة التي تسبب بها المنخفض الجوي، إذ فعّلت آلياتها لسحب المياه، ووزعت 1189 خيمة إيواء، و4280 «جاكيت» شتوياً، إلى جانب 538 حقيبة إغاثية تحتوي على المستلزمات الأساسية للنازحين، إضافة إلى 5012 طرد كسوة شتوية و1403 أغطية شتوية، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لسكان القطاع.

وتأتي هذه الجهود ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، التي تواصل منذ أكثر من عامين تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل التحديات المتواصلة.