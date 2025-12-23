انطلاق النسخة السابعة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 20 يناير

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تنطلق فعاليات النسخة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز «أدنيك» أبوظبي.

وقال العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026: يمثل المعرضان فرصة لتطوير القطاعات المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة، باعتبارها من أكثر التقنيات تأثيراً في مستقبل الصناعات العالمية.

مشيراً إلى أن دورة هذا العام تأتي لترسخ دور الدولة في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من عرض حلول مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب توفير بيئة تفاعلية تجمع الشركاء والخبراء لتسريع تطور هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع كبرى الشركات العالمية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتعزز مكانة الدولة مركزاً دولياً لتطوير تقنيات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، التي أصبحت عنصراً أساسياً في التحول الصناعي والتقني على مستوى العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن المجموعة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لضمان تقديم دورة استثنائية تعكس قدرات أبوظبي وإمكاناتها في تنظيم واستضافة أبرز المعارض العالمية المتخصصة.

مشيراً إلى أن الفرق تعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان تجربة فريدة للعارضين والزوار، وإبراز الدور المحوري للمعرضين في دعم الصناعات المرتبطة بالأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

وتشهد دورة 2026 أكبر توسع منذ انطلاق «يومكس» و«سيمتكس» في العام 2015 بشكل مستقل عن معرض «أيدكس»، مع مشاركة قياسية من الجهات الحكومية والخاصة، وكبرى الشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى المؤسسات البحثية والمراكز المتخصصة في تطوير الروبوتات وأنظمة التحكم الذكية والطائرات بدون طيار وحلول المحاكاة والتدريب، إلى جانب التطبيقات الصناعية والتجارية للذكاء الاصطناعي.

ويستقطب الحدثان نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور قائم على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات عالية القيمة.

ويشهد مؤتمر يومكس 2026 مشاركة واسعة من المتحدثين الدوليين، يقدمون خلالها رؤى استراتيجية حول أحدث التطورات العلمية والاتجاهات المستقبلية في قطاع الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك التكامل بين الذكاء الاصطناعي والحلول المستقلة، ومستقبل التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الصناعية.