بأمر من حمد بن عيسى.. إطلاق اسم محمد بن زايد على محمية العرين في البحرين

بمناسبة احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على محمية العرين.

وتضم محمية محمد بن زايد الطبيعية قسما للزوار يحتوي على حيوانات وطيور المنطقة، بالإضافة إلى قسم آخر للحفاظ على الريم البحريني والمها العربي.

ويأتي الأمر السامي من ملك البحرين تقديرًا للدور الذي يبذله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومواقف سموه التي تتسم بأسمى معاني المحبة والمودة تجاه مملكة البحرين وشعبها.