ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي التاسع في 2025

  • هنأ العرسان متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار
وام

رأس الخيمة
محمد بن سعود خلال حضوره العرس الجماعي
وام
محمد بن سعود خلال حضوره العرس الجماعي

  حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، العرس الجماعي التاسع لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 51 من أبناء الوطن.

وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.  