هيئة زايد لأصحاب الهمم تدخل «غينيس»

حققت هيئة زايد لأصحاب الهمم إنجازاً جديداً، بعد اعتماد موسوعة غينيس للأرقام القياسية أطول سلسلة من الشرائط المعلّقة في العالم بطول 66353 متراً، تتألف من 1300 شريطة صُنعت بأيادٍ مبدعة من أصحاب الهمم، وبمشاركة 13 جهة وطنية أسهمت في تحويل الفكرة إلى واقع.

ويحمل العمل الرمزي إشارة عالمية للتوعية بالإعاقات غير الظاهرة، في خطوة تعكس التزام الهيئة الدائم بتعزيز فهم المجتمع لاحتياجات هذه الفئة، وتوفير بيئات أكثر احتواء وتفهماً.

وشهد الملتقى الأسري الخامس الإعلان الرسمي عن الرقم بحضور محكّم دولي من موسوعة غينيس. ونُفّذ المشروع في مركز الابتكار التابع للهيئة، حيث عمل أصحاب الهمم على تصميم الشرائط وربطها وتنسيقها، بدعم من شركاء الملتقى من الجهات الوطنية.