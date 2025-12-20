سلطان بن طحنون: التضامن الإنساني بوصلة ثابتة في سياسة الإمارات ومسيرتها

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني، يمثّل محطة سنوية للتأمل في القيم التي بُنيت عليها دولة الإمارات، وتجديد العهد على مواصلة رسالتها العالمية في دعم الإنسان أينما كان، دون تمييز أو تفرقة.

وقال معاليه: إن الإمارات جعلت من التضامن الإنساني بوصلة ثابتة في سياساتها ومسيرتها، مستلهمة نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى قاعدة راسخة بأن خدمة الإنسان واجب أخلاقي ومسؤولية حضارية.

وأضاف: «نفتخر اليوم بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، فقد امتدت أياديها البيضاء إلى كل بقعة تحتاج إلى العون، لتكون من بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الخارجية».