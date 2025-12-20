«الهوية والجنسية» تكرم الفائزين بجائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز

كرمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة رئيس الهيئة للأداء المتميز لعام 2025، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أول من أمس بأبوظبي، تحت رعاية معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة.

حضر حفل التكريم، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، ومديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام وعدد من الموظفين بالهيئة.

وخلال حفل تكريم الفائزين، كرم اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، 7 من قيادات الهيئة السابقين الذين أسهموا في تأسيسها بجهد وإخلاص، تقديراً وعرفاناً بإسهاماتهم التي شكلت الكيان المؤسسي للهيئة وبنت نماذج ملهمة ومبهرة في العمل الحكومي، حيث ضمت قائمة المكرمين كلاً من اللواء هلال سعيد الظاهري، واللواء علي محمد الشامسي.

واللواء أحمد شامس الشامسي، واللواء محمد سالم بن عويضة الخييلي، واللواء ناصر بالعوضي المنهالي، واللواء خليفة حارب الخييلي، والعميد حاضر خلف المهيري.واتسمت الجائزة في دورتها الثالثة بالتنوع في الفئات والجوائز.

حيث تضم الجائزة 3 فئات بإجمالي 26 جائزة، حيث تشمل فئات الجائزة الفئة المؤسسية والفئة الوظيفية وفئة الابتكار.

وشهدت الجائزة إقبالاً كبيراً من الإدارات والموظفين على المشاركة فيها، ليبلغ إجمالي مشاركات الفئة المؤسسية والابتكار 144 مشاركة، والفئة الوظيفية 387 مشاركة.

وتمنح الجائزة للموظفين وفرق العمل والإدارات أو القطاعات والمبادرات والمشاريع المتميزة، وفق معايير واضحة وشفافة للتقييم تنطلق من معايير منظومة التميز الحكومي GEM2.0.

حيث تتولى تنفيذ التقييم لجنة متخصصة تضم خبراء ومتخصصين مواطنين من خارج الهيئة لتعزيز الشفافية والنزاهة.