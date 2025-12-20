«الإمارات للطاقة النووية» تحصد جائزة «التميز في الطاقة»

حصلت شركة الإمارات للطاقة النووية على جائزة «التميز في الطاقة» ضمن «جوائز بلاتس العالمية للطاقة 2025»، التي استضافتها شركة «ستاندر آند بورز» العالمية في نيويورك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها منح هذه الجائزة لشركة طاقة نووية خلال نحو عقد من الزمن.

وتأتي تكريماً للإنجازات المتميزة والدور الريادي للشركة في قطاع الطاقة العالمي، في حين يبرز هذا الإنجاز أهمية الطاقة النووية لدول العالم، في سعيها لتوفير كهرباء موثوقة ومستدامة.

وتم التكريم بهذه الجائزة لنجاحها في تطوير وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة محطات براكة كنموذج عالمي لمشاريع الطاقة النظيفة، فيما يخص إنجاز مشروع ضخم للطاقة النووية السلمية على نحو آمن وفعال، وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب تحقيق عوائد محلية ودولية مستدامة.

ويعزز فوز شركة الإمارات للطاقة النووية بهذه الجائزة المكانة الريادية لأبوظبي ودولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي.

حيث أصبحت الدولة نموذجاً يُحتذى في أفضل الممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية.

كما يبرز نمو المنطقة، وسعيها لتصبح منتجاً رئيسياً للطاقة لتلبية الطلب الكبير من قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة التي تبحث عن مصادر طاقة نظيفة وموثوقة.

ويتم اختيار هذه الجائزة من قِبل لجنة مستقلة من خبراء الطاقة الدوليين، وهي مفتوحة للمشاريع كافة ضمن جميع تقنيات إنتاج الطاقة، في مجالات تنافسية للغاية تشمل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية وحلول الشبكات المتقدمة.