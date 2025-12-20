بدء مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي «الشارقة سات - 2»

بدأت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، مرحلة الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي المكعب «الشارقة سات - 2».

وذلك خلال زيارة وفد الأكاديمية إلى مملكة هولندا، في إطار متابعة مراحل التجميع والاختبار النهائية للمشروع قبل الإطلاق. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى شركة

(Innovative Solutions In Space (ISISPACE، المتخصصة في تطوير وتجميع الأقمار الاصطناعية المكعبة، وأنظمة الفضاء المتقدمة.

حيث اطلع على سير العمل في مشروع «الشارقة سات - 2»، الذي ينفذه فريق مختبر الأقمار الاصطناعية المكعبة بالأكاديمية، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، تشمل بلدية الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وهدفت الزيارة إلى متابعة أنشطة التجميع والاختبار (AIT) للقمر الاصطناعي المكعب، بحجم ست وحدات، والتي تُعد من أهم مراحل المشروع قبل الإطلاق، إذ شملت اختبارات الأداء الوظيفي والبيئي، والتحقق من تكامل الأنظمة الفرعية كوحدة واحدة.

إضافة إلى فحص أنظمة الطاقة وأوضاع الأمان، وتقييم أنظمة الاتصال، للتأكد من كفاءتها في استقبال الأوامر من المحطة الأرضية.

وإرسال البيانات، فضلاً عن التحقق من جاهزية برمجيات الطيران، وذلك ضمن مراجعة إجراءات تهيئة القمر الاصطناعي للإطلاق، المقرر خلال الربع الأول من عام 2026.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية في مرافق الاختبارات بالشركة، شملت غرفة الفراغ الحراري التي تحاكي الظروف القاسية للفضاء الخارجي، من حيث الفراغ ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، إلى جانب الاطلاع على أجهزة الاهتزاز الميكانيكي التي تحاكي الاهتزازات المصاحبة لعملية الإطلاق، بهدف التأكد من سلامة الهيكل، وتماسك الأنظمة والمكونات.