حاكم أم القيوين يشهد منافسات اليوم الختامي من مهرجان «الهجن»

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الختامي من مهرجان أم القيوين الـ19 لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي أقيمت في ميدان اللبسة بأم القيوين.

كما شهد السباق عدد من الشيوخ، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، في ختام الأشواط الرئيسية، بتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى.

طإضافة إلى تكريم الشركات الراعية والمساهمة في إنجاح المهرجان في نسخته الـ19. وأقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مأدبة غداء على شرف ضيوف مهرجان أم القيوين الـ19 لسباقات الهجن العربية الأصيلة.