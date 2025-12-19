محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان محمد السادس بالفوز بكأس العرب

محمد بن راشد: منتخب مغربي نفخر به.. ومنتخب أردني نفرح به.. تقديرنا لقطر

حمدان بن محمد: مبروك لأسود الأطلس التتويج المستحق بكأس العرب

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي بالفوز بكأس العرب «فيفا قطر 2025» لكرة القدم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر «إكس»: «أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن..

وأشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر «إكس»: «كل التهنئة للشعب المغربي الشقيق.. ولجلالة الملك محمد السادس فوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب..

مباراة مميزة أمتعت الملايين.. وروح رياضية عالية.. منتخب مغربي نفخر به.. ومنتخب أردني نفرح به.. تقديرنا لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية.. التي جمعت العرب.. وأمتعت العرب.. وأفرحت الشعوب العربية».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المملكة المغربية الشقيقة بالفوز بكأس العرب «فيفا قطر 2025» لكرة القدم.

وقال سموه في تدوينة عبر «إكس»: «مبروك لأسود الأطلس... مبروك للمغرب هذا التتويج المستحق بكأس العرب، وشكراً للأردن على هذا الأداء المشرف... شكراً قطر على تنظيم أكثر من رائع».