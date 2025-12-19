سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بـ«جائزة الدراسات اللغوية»



كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، الفائزين بالدورة الثامنة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بالجائزة في مختلف محاورها، حيث حصلت الدكتورة مروة السيد على جائزة المركز الأول في محور اللغويات: الدراسات اللسانية النصية، عن دراستها «المصاحبات اللفظية في لغة الصحافة.

المعاصرة: دراسة تطبيقية في عدد من الصحف العربية عامي 2009 - 2010». وأما في محور المعجميات: المعاجم المؤلفة في مصطلحات علوم اللغة العربية، فقد حاز الدكتور محمود سليمان ياقوت على المركز الأول عن دراسته «معجم مصطلحات علوم اللغة في التراث العربي».