رئيس الدولة يستقبل سلطان طائفة البهرة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة.

محمد بن زايد مصافحاً مفضل سيف الدين

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالضيف والوفد المرافق، وتبادل معه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهما أن يعم الخير والسلام والازدهار شعوب العالم أجمع.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأشاد الدكتور مفضل سيف الدين بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الإنسانية وجهوده الخيّرة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والحوار، الهادفة إلى ترسيخ التعاون والتواصل وبناء مجتمعات متينة متماسكة.

حمدان وهزاع بن زايد خلال اللقاء

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين.