الإمارات تنسق مع 6 دول لتعزيز الاستجابة الإنسانية وترسيخ الاستدامة

اختتمت دبي الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وبرنامج الأغذية العالمي من خلال شبكة مستودعات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الدول المضيفة للمراكز الإنسانية العالمية، الذي استضافته مدينة برينديزي في إيطاليا، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الاستجابة العالمية للأزمات الطارئة.

جمع المؤتمر سبع دول تستضيف مراكز إنسانية عالمية ضمن منصة واحدة، ما أتاح حوارات بناءة وتبادلاً عملياً للخبرات والتزامات مستقبلية واضحة.

واتفق ممثلو كل من دولة الإمارات بالإضافة إلى 6 دول، هي: أستراليا وغانا وإيطاليا والأردن وماليزيا وإسبانيا، على ضرورة تفعيل مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية، ورفع مستوى الشفافية في البيانات، وترسيخ الاستدامة ضمن عمليات الاستجابة للأزمات.

كما شكل بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية محوراً رئيسياً للنقاش، حيث تم استعراض أثره المتزايد وبحث فرص التوسع والتعاون.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «تعكس نتائج هذا المؤتمر الأهمية المحورية للتعاون في حماية المجتمعات المتضررة من الأزمات.

فعندما تتضافر جهود الدول المضيفة والمراكز الإنسانية ومختلف الشركاء، نقترب أكثر من بناء منظومة إنسانية أكثر مرونة وابتكاراً تتمحور حول احتياجات المجتمعات. طموحنا المشترك واضح.

ويتمثل في تمكين نظام إنساني قابل للتشغيل المشترك يشكل شبكة أمان عالمية قادرة على الاستجابة السريعة والمسؤولة في حالات الطوارئ، مع الحفاظ على كرامة الإنسان، وتعزيز دور الجهات المحلية، وتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة. وفي دبي الإنسانية، نواصل التزامنا بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً».